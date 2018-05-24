لبنان.. الحريري يحصل على ثقة البرلمان لتشكيل الحكومة

حصل سعد الحريري رئيس تيار المستقبل اللبناني على دعم مجلس النواب (البرلمان) لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وحصل الحريري على أصوات 68 نائبًا من اللقاء الديمقراطي (الذي يتزعمه جنبلاط)، والتكتل الوطني، وحركة الاستقلال، وكتلة النواب الأرمن، وكتلة ضمانة الجبل، وتكتل لبنان القوي، وكتلة تيار المستقبل، وكتلة الوسط المستقل.

أما كتلة "الوفاء للمقاومة" فلم تسم أحدًا لرئاسة الحكومة لكنها أكدت استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة والتعاون الإيجابي مع من تسميه الأكثرية النيابية.

وبحسب الدستور اللبناني يجري رئيس الجمهورية استشارات ملزمة مع النواب البالغ عددهم 128 نائبًا لتسمية رئيس للحكومة يُكلف بتشكيلها.