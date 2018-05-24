هادي يعين سفير اليمن في الأمم المتحدة خالد اليماني وزيراً للخارجية

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قراراً بتعيين خالد اليماني مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، وزيرا للخارجية خلفا لعبد الملك المخلافي.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية للأنباء أن هادي قرر تعيين المخلافي كمستشار له.

وسيصبح سفير اليمن في الولايات المتحدة أحمد عوض بن مبارك ممثلا في الأمم المتحدة في نيويورك، بالإضافة الى مهامه، بحسب وكالة سبأ.

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ سنوات بين القوات الحكومية والمتمردين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق اخرى.

وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما لحكومة الرئيس هادي المدعومة من المجتمع الدولي في مواجهة المتمردين الحوثيين.

وكانت عدن مقر حكومة الرئيس اليمني منذ أجبرت على مغادرة العاصمة صنعاء عام 2014. ويقيم هادي في العاصمة السعودية الرياض.