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مقتل مدنيين اثنين بانفجار سيارة مفخخة في إدلب السورية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
مقتل مدنيين اثنين بانفجار سيارة مفخخة في إدلب السورية

قتل مدنيان وأصيب 50 آخرون على الأقل بانفجار سيارة مفخخة بمركز محافظة إدلب شمال غربي سوريا، اليوم السبت، بحسب مصدر في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء).

وقال مدير المنظمة في إدلب، مصطفى حاج يوسف، إن التفجير وقع في مركز المحافظة الخاضعة لسيطرة المعارضة، وأسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 50 آخرين بجروح متفاوتة وفق حصيلة أولية.

وأضاف حاج يوسف في تصريح للأناضول أن التفجير ألحق أضرارا كبيرة بالمنازل والسيارات، فيما نقل الجرحى إلى مستشفيات قريبة.

وحتى الساعة (10.30 ت.غ) لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

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