إسرائيل تمنع معتقلي حماس من مشاهدة المونديال في السجون

قررت السلطات الإسرائيلية حرمان المعتقلين الفلسطينيين المنتمين لحركة "حماس" من مشاهدة مباريات مونديال روسيا 2018، الذي ينطلق الشهر المقبل.

وأصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "جلعاد أردان"، مساء الأحد، تعليماته لمصلحة السجون بحرمان معتقلي "حماس" من مشاهدة مباريات المونديال.

وقال "أردان"، حسب صحيفة "إسرائيل هيوم" إنه "لا ينوي السماح للإرهابيين بمشاهدة المباريات في الوقت الذي تحتجز فيه حماس الشابين الإسرائيليين ورفات جنديين من الجيش بقطاع غزة".

ومطلع أبريل/نيسان 2016، كشفت كتائب القسام، الذراع المسلح لـ"حماس"، لأول مرة، عن وجود "4 جنود إسرائيليين أسرى لديها"، دون أن تكشف إن كانوا أحياءً أم أمواتًا.

ووفق إحصاءات فلسطينية رسمية، تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6500 فلسطيني.

وكان أسامة شاهين، مدير مركز أسرى فلسطين للدراسات (غير حكومي)، صرح للأناضول عام 2016، بأن عدد معتقلي "حماس" بسجون إسرائيل يقدر بنحو 3 آلاف.

واتخذت مصلحة السجون الإسرائيلية في السابق العديد من الإجراءات ضد معتقلي حركة "حماس"، من بينها منع الزيارات العائلية.

وحسب قانون إسرائيلي سُنّ عام 1997، يُسمح للمعتقلين الأمنيين والجنائيين بمشاهدة التلفاز.

وتنطلق مباريات كأس العالم في 14 يونيو/حزيران المقبل بروسيا، وتستمر إلى غاية 15 يوليو/تموز بمشاركة 32 منتخبا.