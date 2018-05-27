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النظام السوري يلقي منشورات تهديد بـ"الموت المحتم" لمقاتلي المعارضة في إدلب

ديلي صباح ووكالات
النظام السوري يلقي منشورات تهديد بـالموت المحتم لمقاتلي المعارضة في إدلب

ألقت مروحيات عسكرية تابعة للنظام السوري اليوم الأحد، منشورات تضمنت تهديدات "بالموت المحتّم" لسكان محافظة إدلب (شمال)، الواقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة.

وأسقطت منشورات النظام في بلدة سرمدا، وقرية رام حمدان ومخيم كمونة.

وجاء في المنشور: "قرر مصيرك.. ما الذي تنتظره أيها المسلح؟ لم يعد لديك أمل بالمساعدة ممن دفعوك للقتل والخراب.. هم يعيشون بالفنادق ويقبضون بالدولار وأنت تعيش بالأنفاق.. لم يعد لديك حل إلا ترك السلاح أو الموت المحتم.. استفد من الفرصة الأخيرة وسارع إلى إلقاء سلاحك وتسوية وضعك".

وإدلب هي إحدى مناطق "خفض التوتر" التي أنشئت في إطار اتفاق أعلنت الدول الضامنة لمسار آستانة (تركيا وروسيا وإيران)، أنها توصلت إليه منتصف سبتمبر/أيلول 2017، وتضم هذه المناطق أجزاء محددة من محافظات حلب (شمال)، وحماة(وسط)، واللاذقية(غرب).

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