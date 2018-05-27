بدء تسجيل قوائم انتخابات برلمان إقليم شمالي العراق

أعلنت مفوضية الانتخابات في إقليم شمالي العراق، اليوم الأحد، بدء تسجيل القوائم والكيانات التي ستشارك في انتخابات برلمان الإقليم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمدير عام الاتصالات والإعلام في المفوضية (مستقلة مرتبطة بالبرلمان الإقليمي) شورش حسين، عُقد في أربيل.

وقال حسين: "عميلة تسجيل القوائم والكيانات، بدأت اليوم وستستمر حتى يوم 7 حزيران (يونيو) المقبل".

وأضاف أن "استعدادات المفوضية جيدة لعملية تحديث سجلات الناخبين التي تبدأ مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل".

وتابع حسين: "لم يتبق سوى تصديق مجلس المفوضية على ذلك".

وأشار حسين أن المفوضية لن تعتمد في الانتخابات المقبلة على البطاقات الإلكترونية المستخدمة في الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في 12 أيار/مايو الجاري.

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمان إقليم الشمال في 30 أيلول/سبتمبر المقبل، حيث ستتنافس الكتل على شغل 111 مقعدا في البرلمان الإقليمي.

وستتركز المنافسة بين الحزبين الحاكمين؛ "الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، وأحزاب المعارضة وعلى رأسها حركة التغيير.