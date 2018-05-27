تأجيل خروج الرئيس الفلسطيني من المستشفى

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن تأجيل خروج الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من المستشفى.

وقال المكتب الإعلامي لمكتب "عباس" في بيان مقتضب، إنه "تم تأجيل خروج الرئيس من المستشفى"، دون إعطاء مزيد من المعلومات.

وقال سعيد سراحنة، المدير الطبي للمستشفى الاستشاري العربي في مدينة رام الله، لاحقاً اليوم، إن صحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشهد تحسنا مستمرا وسريعا.

وأَضاف "سراحنة" لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن نتائج الفحوصات أظهرت أن صحة الرئيس تعود إلى حالتها الطبيعية تدريجيا.

وقال:" الطاقم الطبي المشرف على علاج الرئيس يتابع نتائج هذه الفحوصات يوميا، لتحديد موعد خروجه من المستشفى".

وكان مكتب الرئيس أعلن في وقت سابق من صباح اليوم الأحد أنه سيغادر المستشفى عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، بعد رحلة علاج استمرت نحو أسبوع.

وأدخل "عباس" (82 عاما) المستشفى الاستشاري في رام الله، الأسبوع الماضي، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد.