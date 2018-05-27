روسيا تعلن مقتل أربعة من جنودها في هجوم مسلح بدير الزور السورية

قتل أربعة جنود روس إثر اشتباك مع مسلحين في محافظة دير الزور شرق سوريا، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بيان للوزارة أن خمسة عسكريين روس آخرين أصيبوا بجروح أثناء هذا الاشتباك الذي اندلع حينما "هاجمت عدة مجموعات ارهابية متنقلة المدفعية الحكومية السورية ليلا"، على حد تعبير البيان.

وأوضحت الوزارة أن مستشارين اثنين قتلا في المكان، وأُصيب 5 آخرون وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى العسكري، ورغم جهود الطاقم الطبي إلا أن اثنين آخرين فارقا الحياة متأثرين بجراحهما.

ولم تحدد وزارة الدفاع الروسية هوية الجهة التي اشتبك معها الجنود الروس.