مقتل فلسطينيين اثنين بقصف مدفعي إسرائيلي شرقي قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن مقتل فلسطينييْن اثنيْن جراء قصف آليات مدفعية إسرائيلية، قرب الحدود الشرقية لمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة: "ارتقاء الشهيد حسين سمير العمور (25 عاما)، والشهيد عبد الحليم عبد الكريم الناقة (28 عاما)، جراء استهداف الاحتلال جنوبي القطاع".

وأوضح القدرة أن إصابة بجراح "حرجة" وصلت أحد مستشفيات قطاع غزة جراء القصف وجاري التعامل معها.

وكانت الوزارة قد قالت في تصريحها أن القصف استهدف شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

لكن مراسل الأناضول أفاد أن آليات مدفعية إسرائيلية قصفت بقذيفتين، صباح اليوم، موقع رصد تابع لأحد الفصائل الفلسطينية قرب الحدود الشرقية لمدينة خانيونس.

ونقل موقع صحيفة هآرتس العبرية، عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه "قصف بالآليات المدفعية، هدفاً لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة".

ومساء السبت، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، موقعين عسكريين يتبعان للذراع العسكري لحركة "حماس"، في قطاع غزة، دون وقوع إصابات.