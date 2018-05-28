انفجار طائرتي استطلاع للنظام السوري غربي إدلب وداخل الحدود التركية

قالت مصادر سورية، الإثنين، إن النظام السوري أو المليشيات التابعة له استهدفوا، مساء الأحد، مخيم للاجئين في ريف إدلب بطائرتين مسيرتين تحملان مواد متفجرة.

ولفتت المصادر إلى أن طائرتين مسيرتين عن بعد انفجرتا في ريف إدلب الشمالي، إحداهن سقطت داخل الأراضي التركية، حيث سقطت في محيط قرية الحمبوشية بريف إدلب الغربي، والثانية سقطت داخل الأراضي التركية، بحسب شهود عيان من المنطقة.

ويقول سكان محليون إن النظام ومليشياته باتوا يستخدمون هذا النوع من الطائرات "الانتحارية" في تنفيذ هجمات على مناطق المعارضة ومخيمات اللاجئين لإرهاب السكان وإجبارهم على المغادرة.