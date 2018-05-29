في إطار اتفاق مع مؤسسات كنسية.. لاجؤون سوريون يصلون روما

وصل إيطاليا اليوم الثلاثاء، 75 لاجئًا معظمهم من السوريين ممن كانوا يقيمون في مخيمات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بلبنان.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة "ممرات إنسانية" الموقعة مع مؤسسات كنسية بالبلاد.

وكان في استقبال اللاجئين بمطار روما الدولي، نائب وزير الخارجية الإيطالي ماريو جيرو، ورئيس جماعة "سانت إيجيديو" الكاثوليكية ماركو إمبالياتسو، والمسؤول عن المبادرة لدى اتحاد الكنائس الإنجيلية في إيطاليا لوكا ماريا نيغرو، وممثلون عن وزارة الداخلية الإيطالية؛ وفق ما ذكر التلفزيون الحكومي الإيطالي.

وبحسب جماعة "سانت إيجيديو"، فإن المبادرة تأتي بالتعاون مع وزارتي الشؤون الخارجية والداخلية في إيطاليا، المسؤولتين عن إصدار تأشيرات لـ "أسباب إنسانية".

هذا وتتكفل "سانت إيجيديو" والاتحاد الإيطالي للكنائس الإنجيلية، بتكاليف السفر وتوطين اللاجئين في إيطاليا.

وفي 7 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، وقعت الحكومة الإيطالية اتفاقًا مع مؤسسة "سانت إيجيديو" الكاثوليكية، والاتحاد الإيطالي للكنائس الإنجيلية (البروتستانتية)، يقضي باستقبال 1000 لاجئ سوري من لبنان.

وجاء الاتفاق تجديدًا لاتفاق مماثل أبرم في ديسمبر/ كانون الأول 2015، استقبلت بموجبه إيطاليا 1000 لاجئ من لبنان، معظمهم من السوريين.