قطر تمرر مشروع قانون يمنح الأجانب الإقامة الدائمة

في خطوة سابقة في منطقة الخليج العربي، وافق مجلس الشورى القطري على مشروع قانون بشأن منح بطاقة الاقامة الدائمة للأجانب، بحسب ما أوردت وسائل اعلام قطرية.

وبموجب الأحكام الجديدة يحق لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري أن يحصلوا على الإقامة الدائمة، إضافة إلى الذين "أدوا خدمات جليلة للدولة" أو "ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة".

وبعد موافقة مجلس الشورى، ستتم إحالة توصياته إلى الحكومة والأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل أن يصبح قانونا.

وأوردت صحيفة "الراية" القطرية أن مشروع القانون نص على "إنشاء لجنة بوزارة الداخلية تختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقاً لأحكام مشروع القانون".

وكان قد أعلن عن هذه الخطوة، التي يعتقد أنها الاولى من نوعها في دول الخليج، في آب/اغسطس الماضي. وهي تأتي بعد شهرين من قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة متهمة إياها بدعم تنظيمات متطرفة، وهو اتهام نفته قطر مرارا.

يبلغ عدد سكان قطر 2,71 مليون شخص، 90 بالمئة منهم أجانب بينهم نسبة كبيرة من جنوب شرق آسيا.

وهناك قرابة 315 ألف مواطن قطري.