ماكرون يجتمع مع أطراف النزاع الليبي ويدعو لضرورة اتخاذ "قرارات"

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً الثلاثاء في قصر الإليزيه مع الأطراف الأربعة الرئيسيين في النزاع الليبي قبل افتتاح مؤتمر دولي حول ليبيا، على أمل تنظيم انتخابات وإخراج البلاد من الأزمة بعد سبع سنوات على سقوط معمر القذافي، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في استقبال رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة فايز السراج، والضابط القوي في الشرق الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان الذي يتخذ من طبرق (شرق) مقراً له ولا يعترف بحكومة الوفاق الوطني عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة المتمركز في طرابلس خالد المشري.

وصرح ماكرون قبل اللقاء ان الوضع في ليبيا يفرض اتخاذ "قرارات" من أجل "المصالحة" بين أطراف النزاع، مشدداً على "الرغبة في المصالحة مع ترك القرار للشعوب ذات السيادة".

وقال ماكرون متوجها إلى السراج: "دوركم والمسؤوليات التي اضطلعتم بها في كل مرحلة كانت حاسمة".

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى ليبيا، غسان سلامة، المشارك في الاجتماع "نأمل بالتزام المسؤولين الليبيين من أجل الخروج من الأزمة".