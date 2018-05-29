نتنياهو يعقد جلسة أمنية عقب إطلاق 27 قذيفة هاون من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أن فلسطينيين من قطاع غزة أطلقوا 27 قذيفة هاون، باتجاه عدة مناطق إسرائيلية.

وذكر الجيش، في بيانات منفصلة، أن فلسطينيين من غزة، أطلقوا صباح اليوم، رشقة تضم 25 قذيفة هاون على عدة مناطق في إسرائيل، وأتبعوها بقذيفتيْن على المجلس الإقليمي "أشكول".

وأضاف الجيش: "لقد تم اعتراض معظم القذائف من قبل القبة الحديدية (منظومة خاصة باعتراض الصواريخ)".

وفي قطاع غزة، سمعت أصوات انفجارات عنيفة في أنحاء متفرقة من القطاع، لم يتضح مصدرها، في حين رجحت مصادر فلسطينية أن تكون ناجمة عن الصواريخ التي تطلقها منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية، الخاصة بالتصدي للصواريخ.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

يذكر أن عددا من المركبات والمباني في مدينة "سديروت"، جنوبيّ إسرائيل، أصيبت مساء أمس الاثنين، إثر إطلاق نار مصدره قطاع غزة.

وتأتي هذه التطورات إثر مقتل 4 فلسطينيين وإصابة آخر، ينتمون لحركتي "حماس والجهاد الإسلامي"، أمس وأول من أمس، جراء قصف إسرائيلي لمواقع فلسطينية.

من جهته، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى عقد جلسة "مشاورات أمنية"، اليوم الثلاثاء، حول قطاع غزة، عقب إطلاق قذائف من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "دعا نتنياهو إلى مشاورات أمنية في مكتبه في ظل إطلاق قذائف هاون على بلدات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة".

وأضاف الموقع إن وزراء ومسؤولين أمنيين إسرائيليين سيشاركون في الجلسة.