نتنياهو يهدد بـرد قوي بعد إعلان الجيش رصد 28 قذيفة أطلقت من غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن "الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة على إطلاق قذائف الهاون من قطاع غزة".

وقال نتنياهو في تصريح مكتوب: "تنظر إسرائيل بخطورة بالغة إلى هجمات حماس والجهاد الإسلامي من قطاع غزة على البلدات الإسرائيلية".

وأضاف: "سيرد الجيش الإسرائيلي بقوة كبيرة، وكل من يحاول الاعتداء علينا سيدفع ثمنا باهظا".

وتابع نتنياهو: "نحن نرى أن حماس هي المسؤولة عن هذه الهجمات ضدنا".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم رصد إطلاق 28 قذيفة هاون من قطاع غزة باتجاه جنوبي إسرائيل، مشيرا إلى اعتراض عدد منها.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف.

وتأتي هذه التطورات إثر مقتل 4 فلسطينيين وإصابة آخر، ينتمون لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، أمس وأول من أمس، جراء قصف إسرائيلي لمواقع فلسطينية.