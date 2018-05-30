خفر السواحل الجزائري يضبط 701 كيلوغراما من الكوكايين على متن باخرة بوهران

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن خفر السواحل بوهران (غرب) ضبط الثلاثاء "كمية ضخمة" من الكوكايين تزن 701 كلغ كانت على متن باخرة قادمة من أميركا اللاتينية.

وذكرت الوزارة في بيان إن خفر السواحل بوهران (430 كلم غرب الجزائر) تمكن من "إحباط محاولة إدخال كمية ضخمة من الكوكايين تقدر ب 701 كلغ كانت معبأة في حاوية على متن باخرة نقل بضائع قادمة من أميركا اللاتينية"، دون إعطاء توضيحات.

ونشر موقع وزارة الدفاع صورا لعلب شبيهة بتلك التي يعلّب فيها اللحم وهو منتج تستورده الجزائر خاصة من البرازيل.

وهذه أكبر كمية كوكايين يتم ضبطها في الجزائر منذ 2012 حيث تم ضبط 165 كيلوغراما من الكوكايين مهربة مع بودرة الحليب استوردتها شركة حكومية لصناعة الحليب من نيوزيلاندا.

ونادرا ما تحجز قوات الأمن والجمارك الجزائرية كميات كبيرة من الكوكايين بينما يتم ضبط ما يقارب 50 طنا من الحشيش (القنب الهندي) كل سنة خاصة على الحدود مع المغرب.