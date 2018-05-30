غارات إسرائيلية جديدة على موقع تابع لحماس جنوبي قطاع غزة

جددت طائرات حربية ومروحية إسرائيلية، قصفها في ساعة مبكرة من منتصف ليل الأربعاء، على موقع فلسطيني، جنوبي قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وقال مصادر محلية"، إن الطائرات الحربية والمروحية الإسرائيلية، قصفت موقعا عسكريا يُعرف باسم البحرية، يتبع لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، غرب مدينة خان يونس شمالي القطاع".

وقصفت طائرات حربية الموقع ثم جدّدت قصفها بالطائرات المروحية، بعد دقائق محدودة.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا حول القصف.

وتأتي هذه الغارة بعد وقت قصير من قصف إسرائيلي استهدف موقعين لحركة حماس، شمالي القطاع.

من جهة أخرى نفى مسؤول إسرائيلي كبير، مساء الثلاثاء، التوصل إلى هدنة تقضي بوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ونقلت الإذاعة العبرية الرسمية، وصحيفتا "يديعوت أحرنوت" و"معاريف" الإسرائيليتان عن المسؤول الذي لم تكشف عن اسمه، قوله إن التقارير العربية والفلسطينية بشأن الهدنة "غير صحيحة".

وفي وقت سابق اليوم، كشف مسؤولان في حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين، عن تلقي اتصالات مصرية من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار مع الجانب الإسرائيلي.