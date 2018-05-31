بسبب تغريداته.. السجن 10 سنوات ومليون درهم غرامة لناشط إماراتي

قضت محكمة إماراتية، بسجن الناشط الإماراتي أحمد منصور الشحي 10 سنوات لإدانته بعدة تهم من بينها "الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة، وإلى دول شقيقة، عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".

جاء هذا بحسب ما ذكر مغردون بارزون من بينهم الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، ووسائل إعلام إماراتية من بينها صحيفة "ذا ناشيونال" و"الاتحاد".

كما قضت المحكمة، الأربعاء، بتغريمه مليون درهم (272 ألف دولار) ووضعه تحت المراقبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها. لكنها برأته من تهمة التعاون مع منظمة إرهابية.

ولم يتسن الحصول على تأكيد رسمي من السلطات الإماراتية أو أقارب الناشط أو محاميه بشأن الحكم.

وكان منصور قد اعتقل في 19 مارس/ آذار 2017، ووجهت له نيابة جرائم تقنية المعلومات عدة تهم من بينها إنه "دأب على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت على نشر معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية آنذاك.

كما وجهت له تهمة "الإضرار بسمعة الدولة ومكانتها، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها".

واعتبرته منظمة العفو الدولية "سجين رأي" وطالبت السلطات الإماراتية أكثر من مرة بالإفراج عنه.