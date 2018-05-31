لأول مرة..ابنة العاهل السعودي الراحل الأميرة هيفاء على غلاف "فوغ" الفرنسية

ظهرت الأميرة السعودية هيفاء بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على غلاف النسخة العربية من مجلة فوغ الفرنسية الشهيرة المتخصصة في عالم الموضة في سابقة تحدث لأول مرة.

وظهرت الأميرة السعودية على الغلاف خلف عجلة القيادة داخل سيارة مفتوحة بجوار عبارتين تقول إحداهما "القوة الدافعة" والأخرى "احتفالا بنساء السعودية الرائدات"، وذلك قبل أيام على تاريخ بدء السماح للنساء السعوديات بقيادة السيارات.

وذكرت المجلة في موقعها الرسمي إن هذا العدد (عدد يونيو/ حزيران) هو الأول الذي يتم تخصيصه بالكامل للملكة العربية السعودية.

وقال مانويل أرنو رئيس تحرير ڤوغ العربية: "سموها سيدة كريمة تتميز بحضورٍ أنيقٍ ونبيلٍ بكل معنى الكلمة، وهي ابنة الملك الراحل عبد الله، أحد أكثر حكَّام المملكة العربية السعودية شعبيةً"، ويضيف: "وبوصفها أمَّاً لثلاثة أبناء، تُكرِّس الأميرةُ حياتها لأسرتها وفنِّها. لقد شرَّفني كثيراً قرارها بقبول دعوتنا لتتفضَّل بالظهور على غلاف عددنا لشهر يونيو. وكما يدرك أبناء المنطقة، فإنَّ الأُسَر الحاكمة في العالم العربي متحفِّظة للغاية، ما يجعلني أشعر بعظيم الامتنان لقاء موافقتها التي تنمُّ عن الثقة".

وأثار ظهور الأميرة هيفاء على غلاف المجلة بزي يخالف للزي التقليدي الذي ترتديه المرأة السعودية جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي إذ رآه البعض متماشياً مع سياسة الانفتاح التي بدأت المملكة في تطبيقها في الفترة الأخيرة، في حين رآها البعض مبالغة بينما قال البعض أن الموضوع عبارة عن إعلان مدفوع الأجر من السعودية للترويج لفكرة معينة.