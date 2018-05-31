نتنياهو أصدر تعليمات للتجهز لحرب إيران عام 2011

كشف رئيس سابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) أن بنيامين نتنياهو أصدر عام 2011 تعليمات للجيش وللموساد بالاستعداد لشن هجوم على إيران، بعد 15 يوما من إصدار أمر بذلك.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها تامير باردو مع القناة الثانية العبرية أمس الأربعاء، وهو ترأس "الموساد" بين عامي 2011 و2016، هذا ولم يحدد أي موعد لشن الهجوم، لكنه قال إن طلب نتنياهو كان محددا بوضع الجيش في حالة استعداد لتلقيه هذا الأمر في أية لحظة.

وعندما سئل باردو إن كان نتنياهو جادا في نيته شن هجوم على إيران، عام 2011، أجاب بأن مثل هذا الأمر لا يصدر لغايات تدريبية.

وتابع أن إصدار تعليمات للاستعداد للعد التنازلي لشن حرب هو قرار له تفسيران فقط، الأول أنه سيشن هجوما بالفعل، والثاني أنه يسعى إلى توصيل رسالة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، لتتخذ إجراء ما ضد إيران.

وأضاف أنه بعد تلقيه تعليمات نتنياهو استفسر عن قانونيتها، ولجأ إلى مختصين في القانون، وسأل قادة سابقين في "الموساد"، ثم لجأ إلى المستشار القانوني للحكومة.

وأوضح باردو أن معارضته هو ورئيس الأركان (بيني غانتس) حينئذ أدت إلى تراجع نتنياهو عن تعليماته بالاستعداد للحرب مع إيران.