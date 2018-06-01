اتفاق بين النظام السوري و "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي على مقايضة نفط دير الزور

اتفقت تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي ونظام بشار الأسد، على مقايضة النفط المستخرج من حقل العمر النفطي الذي يسيطر عليه إرهابيو "ب ي د" في محافظة دير الزور شرقي سوريا، بالديزل المكرر.

وأفادت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، أن اتفاق المقايضة ينص على أن يحصل "ب ي د" الإرهابي من النظام على 75 برميل من الديزل مقابل 100 برميل من النفط الخام، وذلك عبر وسيط تجاري بين الطرفين يدعى حسام القاطرجي.

وأوضحت أن آلاف البراميل من النفط الخام ترسل يوميًا باتجاه مناطق سيطرة النظام تزامنًا مع وصول الديزل المكرر إلى مناطق سيطرة "ب ي د".

وأشارت المصادر، إلى أن حقل العمر النفطي، هو أحد أكبر حقول النفط في سوريا وينتج حاليًا نحو 15 ألف برميل يوميًا، كما أنه غير مؤهل بشكل كامل.

ويتمركز في "حقل العمر"، العشرات من الجنود الأمريكيين، جاؤوا إليها بعد انسحاب تنظيم "داعش" الإرهابي منها في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

ويسيطر تنظيم "ب ي د" الإرهابي على معظم حقول النفط والغاز شرقي وشمالي شرقي سوريا، فيما تقع معظم المصافي في مناطق سيطرة النظام، أبرزها مصفاة حمص ومصفاة بانياس.