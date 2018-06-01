المعارضة السورية تهاجم بالصواريخ كتيبة "المهام الخاصة" التابعة للأسد في اللاذقية

استهدفت الفرقة الثانية الساحلية مجموعتين لقوات النظام بصاروخين مضادر للدروع في جبل التركمان باللاذقية، ما أدى إلى مقتل وجرح عناصر المجموعتين.

ونشرت الفرقة الثانية الساحلية مقطعاً مصوراً يُظهر استهداف المجموعة الأولى لقوات النظام المكونة من 3 عناصر، ومن ثم استهداف المجموعة الثانية المكونة من 6 عناصر، و التي جاءت لنقل جثث المجموعة الأولى، بصاروخين م/د من نوع فاغوت، وذلك في محور الزيارة بجبل التركمان بريف اللاذقية.

ونعت وسائل إعلام النظام على مواقع التواصل الاجتماعي 4 مقاتلين من ما يسمى "كتيبة المهام الخاصة"، ونشرت صورهم وأسماءهم.

وكانت الفرقة نفسها قد دمرت يوم الأحد الماضي قاعدة صواريخ م/د لقوات النظام في قرية شنبر بجبل التركمان، وقتلت طاقمها.

وتأتي مثل هذه الهجمات لفصائل الجيش الحر في ريف اللاذقية، رداً على الاستهداف المتكرر لقوات النظام المتمركزة بجبل التركمان وجبل الأكراد للمناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل بقذائف المدفعية وصواريخ الراجمات.

وكان الجيش التركي قد أنشأ نقطة المراقبة الثامنة في منطقة جبل التركمان في قرية الزيتونة القريبة من الحدود السورية التركية، قبل أن يستكمل إنشاء النقاط الـ12 في محيط إدلب، ضمن اتفاق خفض التصعيد.