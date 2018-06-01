ربع مليون مصل في الجمعة الثالثة من رمضان بالمسجد الأقصى

أدى 250 ألف مصل صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وسط قيود إسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، إن "250 ألف مصل شاركوا بأداء الصلاة في المسجد الأقصى".

وحيا الشيخ عكرمة صبري، في خطبة الجمعة عشرات آلاف الفلسطينيين الذين قدموا للصلاة رغم القيود الإسرائيلية.

ودعا خطيب الأقصى الفلسطينيين إلى القدوم للصلاة في المسجد، وأن "من يمنع من دخول القدس يصلي في النقطة التي تم منعه فيها".

وحث على الصلاة في المسجد في رمضان وغيره من أشهر السنة، مشددا أن الاقصى للمسلمين وحدهم ولا علاقة لغير المسلمين به.

وكان عشرات الاف المصلين بداؤا بالتوافد الى مدينة القدس من الضفة الغربية والمدن والبلدات العربية منذ مساء امس ولكن وتيرة التوافد ازدادت صباح اليوم.

ولاحظ مراسل الأناضول تواجد قوات من الشرطة الإسرائيلية على مداخل البلدة القديمة في القدس وعند بوابات المسجد الأقصى.

وكانت القوات الإسرائيلية وللجمعة الثالثة على التوالي منعت الفلسطينيين الذكور دون سن 40 عاما من سكان الضفة الغربية من المرور عبر الحواجز الإسرائيلية للوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

كما منعت السلطات الإسرائيلية، للجمعة الثالثة على التوالي من شهر رمضان، جميع الفلسطينيين من سكان قطاع غزة من الوصول إلى القدس.