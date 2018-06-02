الاحتجاجات في الأردن تتواصل وسط حراك نيابي لاحتواء الموقف

تواصلت الاحتجاجات في عمان وعدد من المدن الأردنية ليل الجمعة السبت على قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع أسعار المحروقات والكهرباء.

وتجمع أكثر من الفي شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء في الدوار الرابع وسط عمان حتى فجر السبت رغم الإجراءات الأمنية المشددة وهم يهتفون "الشعب يريد اسقاط الحكومة" و"ما خلقنا لنعيش بذلّ خلقنا لنعيش بحرية" و"يا ملقي اسمع اسمع، شعب الاردن ما رح يركع"، في اشارة الى رئيس الوزراء هاني الملقي.

ورفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها "لن نركع" و"معناش" الى جانب اعلام اردنية.

وقام البعض باطفاء محركات سياراتهم بمنطقة الدوار الرابع وتعطيل حركة المرور مؤقتا، فيما اطلقت بعض ابواق السيارات ذهابا وايابا ووضعت لافتات صغيرة كتب عليها "ارحل" و"كفى" و"معناش".

كما شهدت مدن السلط (33 كم شمال غرب عمان) واربد (90 كم شمال عمان) جرش ( 50 كم شمال عمان) والزرقاء (23 كم شرق عمان) والطفيلة ومعان (جنوب المملكة) احتجاجات استمرت حتى ساعات فجر السبت شارك بها المئات تخللها إحراق إطارات مشتعلة وحاويات القمامة وإغلاق طرق مؤدية إلى عمان.

من جانبها، قالت مديرية الامن العام في بيان السبت إنه "خلال الساعات الماضية قام بعض المحتجين بتجاوز القانون واعمال تخريبية وقطع الطرق والتعدي على رجال الامن العام والدرك ومحاولات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".

واوضحت ان "هذا ما لا يمكن السكوت عليه وسيتم التعامل مع مثل تلك الافعال بكل حزم وبالقوة المناسبة ووفق احكام القانون"، داعية المواطنين الى "احترام القانون والابتعاد عن الاعمال التخريبية والحفاظ على سلمية الاحتجاجات وفق احكام القانون".

من جانب اخر، اعلن 78 نائبا من مجموع 130 نائبا رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل. وقال النواب في بيان ان "مشروع قانون ضريبة الدخل غير صالح شكلا ومضمونا".

واضافوا "نعلن مسبقا موقفنا الواضح والمتضمن رد مشروع قانون الضريبة جملة وتفصيلا حرصا منا على امننا الوطني والاقتصادي والاجتماعي وذلك حال عرضه للمناقشة في مجلس النواب".

ومن جهتها، اكدت النقابات المهنية في بيان انها قررت الاستجابة لدعوة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لعقد اجتماع السبت في المجلس بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي.

وقال رئيس مجلس النقباء علي العبوس ان "تلبية اللقاء ستكون على قاعدة مطلب النقابات بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل".

واكد "تمسك النقابات المهنية بمطالبها التي هي مطالب مؤسسات المجتمع المدني"، مشيرا الى انه "في حال لم تستجب الحكومة لمطالبها فإن وقفة يوم الاربعاء ستكون قائمة".

ويشهد الاردن منذ الاربعاء احتجاجات دعت لها النقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة مؤخرا وارسلته للبرلمان للتصويت عليه.