الرياض تطلب من باريس التدخل لمنع الدوحة من شراء منظومة "إس 400"

أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية السبت أن السعودية طلبت من فرنسا إقناع قطر بالتخلي عن شراء دفاعات جوية روسية من طراز إس-400 وإلا فإن الرياض ستكون مستعدة للقيام بـ"تحرك عسكري" ضد الدوحة.

ولم يشأ أي من قصر الإليزيه أو وزارة الخارجية الفرنسية التعليق على هذه المعلومات ردا على أسئلة الصحافة.

وذكرت الصحيفة أن "المملكة السعودية وجهت مؤخرا رسالة إلى الرئاسة الفرنسية، أعربت فيها عن استعدادها للقيام بتحرك عسكري ضد قطر إذا ما قامت وفق ما أبدته من نية بشراء منظومة الدفاع الجوي الروسي إس-400".

وفي نهاية كانون الثاني/يناير أكد السفير القطري لدى موسكو فهد بن محمد آل عطية لوكالة "تاس" الرسمية الروسية ان قطر تجري مفاوضات في "مرحلة متقدمة" لشراء منظومة الدفاع الروسية إس-400.

وكتبت لوموند: "بعد شهر، أقرت الرياض بدورها أنها بين الدول المرشحة لشراء بطاريات الصواريخ أرض جو هذه ".

وتابعت: "في رسالة وجهت إلى الإليزيه وكشف مضمونها مصدر فرنسي مطلع على الملف لصحيفة لوموند، فإن الملك سلمان أعرب عن قلقه العميق حيال مفاوضات جارية بين الدوحة وموسكو (...) وحذر من مخاطر حصول تصعيد".

وكتب العاهل السعودي بحسب الصحيفة أن "المملكة ستكون على استعداد لاتخاذ كل التدابير الضرورية للقضاء على هذا النظام الدفاعي، بما في ذلك القيام بتحرك عسكري".

واختتم الرسالة طالبا من ماكرون المساعدة لمنع الصفقة والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.