تعيين مشتري لوحة "المخلص" وزيرا للثقافة السعودية

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان عددا من المراسيم الملكية، والتي كان من بينها تعيين أمير شاب مقرب من نجله وولي عهده وزيراً للثقافة.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن وزير الثقافة الجديد، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، كان "المشتري الغامض" العام الماضي للوحة للمسيح، لليوناردو دافنشي، التي تبلغ قيمتها 450 مليون دولار، أغلى لوحة تم بيعها في مزاد علني.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الأمير اشترى اللوحة المسماة "سالفاتور موندي" نيابة عن ولي العهد محمد بن سلمان.

وشهدت مراسيم يوم الجمعة، تعيين ثلاثة وزراء جدد وأعادت تسمية العديد من المحميات الطبيعية بأسماء علماء الدين ورموز الأسرة المالكة، بما في ذلك الملك سلمان نفسه وولي العهد.