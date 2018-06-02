قوات أمريكية تتمركز في جبل سنجار شمالي العراق

تمركزت قوة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي، مجهزة بأسلحة ثقيلة وعربات مدرعة في جبل سنجار بمحافظة نينوى شمالي العراق.

وقال قائمقام قضاء سنجار، محما خليل، إن الجنود الأمريكيين تمركزوا بعرباتهم المدرعة وأسلحتهم الثقيلة على جبل سنجار ذي الموقع الإستراتيجي شمال غربي الموصل.

وأضاف أن الولايات المتحدة كانت تستعد منذ فترة للانتشار في المنطقة، وأنها ترغب في إنشاء قاعدة عسكرية في جبل سنجار.

ونشرت وسائل الإعلام العراقية أخبارا تفيد بأن الجنود الأمريكيين وصلوا، الجمعة، إلى جبل سنجار على متن 15 عربة مدرعة.

وصرح العقيد أحمد الجبوري في قيادة عمليات نينوى، الجمعة، بأن قوة عراقية مصحوبة بمستشارين أمريكيين، تسلمت الشريط الحدودي بين العراق وسوريا في صحراء غرب محافظة نينوى.

وأشار الجبوري إلى أنه "من المؤمل أن تنشئ القوة لها قاعدة عسكرية ثابتة على جبل سنجار".

وكان تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، اتخذ من استهداف تنظيم داعش للإزيديين في سنجار بداية من 3 أغسطس/ أب 2014، ذريعة للتواجد في المنطقة.

وبعد إرسال تركيا إشارات إلى احتمال قيامها بعملية في سنجار، ادعى تنظيم "بي كا كا "انسحابه من المنطقة في مارس/آذار الماضي، وأعلن الجيش العراقي تمركزه في المناطق التي انسحب منها الإرهابيون.

وإضافة إلى "بي كا كا"، يوجد في سنجار أيضا عناصر مسلحة تابعة لـ"الحشد الشعبي" التابع لرئاسة الوزراء العراقية.