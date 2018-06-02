مقتل فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي جنوبي الضفة الغربية

قتل شاب فلسطيني، اليوم السبت، إثر إطلاق مستوطن إسرائيلي النار عليه، قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه جرى إطلاق النار على شاب وسط مدينة الخليل، دون تفاصيل.

من جهتها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي منع طواقمها من الوصول للمكان.

ولم تعرف بعد هوية القتيل.

وزعم أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن "فلسطينيا حاول مهاجمة جنود بسيارة في مدينة الخليل".

وأضاف أن الجنود الإسرائيليين "أطلقوا النار على الفلسطيني الذي حاول دهس الجنود".

وأعلن أدرعي عن مقتل الفلسطيني، مشيرا إلى عدم وجود إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.