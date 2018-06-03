الأمن العراقي يلقي القبض على "قيادية خطيرة" بتنظيم داعش الإرهابي

ألقت شرطة محافظة نينوى شمالي العراق، اليوم الأحد، القبض على قيادية في تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب غربي مدينة الموصل، مركز المحافظة، وفق مسؤول أمني.

وقال قائد شرطة نينوى، العميد الركن حمد نامس الجبوري، في تصريح صحفي: "فوج الرد السريع الأول (سوات) التابع لقيادة شرطة المحافظة وبناءً على معلومات استخبارية.. تمكن من القاء القبض على الداعشية الخطيرة (واجدة جاسم نوح)"

وأوضح أن العملية تمت، "بينما كانت متخفية داخل احدى الدور السكنية في منطقة حي المأمون جنوب غربي الموصل".

وأضاف الجبوري، أن "نوح هي قيادية في تلك العصابات لقاطع مناطق جنوب الموصل".

وأشار إلى أن "المعلومات تؤكد أن نوح كان لها دور كبير في قتل اثنتين من النساء البريئات من زوجات منتسبي الشرطة في قرية اللزاكة".

وتلاحق القوات العراقية المشتبه في صلتهم بـ"داعش"، واعتقلت آلافا منهم، منذ استعادة الموصل من التنظيم، صيف 2017.

وأعلنت بغداد، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، اكتمال استعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها "داعش"، منذ صيف 2014، والتي مثلت ثلث مساحة العراق.

لكن التنظيم يمتلك خلايا نائمة في أرجاء العراق، وعاد إلى شن هجمات خاطفة، كما كان يفعل قبل 2014.