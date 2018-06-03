الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف 10 أهداف في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، أنه هاجم 10 أهداف داخل 3 مواقع لحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة.

وزعم الجيش أن "من بين الأهداف المستهدفة موقع لتخزين الأسلحة وآخر لتصنيعها، إلى جانب مجمع عسكري لحركة حماس".

وأشار إلى أنّ هذه الغارات جاءت ردًا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة في وقت سابق اليوم، محملا حركة حماس المسؤولية الكاملة عن التصعيد.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية، مساء السبت، 3 مواقع عسكرية في قطاع غزة، تتبع لـ"كتائب القسام"، الذراع المسلحة لحركة "حماس"، دون وقوع إصابات.

من جهتها، لم تعقب حماس على فحوى البيان الإسرائيلي، حتى الساعة 7:00 تغ.

وأمس، أعلن الجيش "تفعيل أجهزة الإنذار في المجلس الإقليمي أشكول، بعد رصد صاروخين اثنين أطلقا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

وأضاف، في بيان له، أن "أحد الصاروخين تم اعتراضه من قبل منظومة القبة الحديدية والآخر سقط على ما يبدو داخل قطاع غزة".