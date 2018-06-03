تواصل احتجاجات تركمان كركوك العراقية على نتائج الانتخابات البرلمانية

يواصل تركمان مدينة كركوك العراقية، احتجاجاتهم على نتائج الانتخابات البرلمانية، للأسبوع الثالث على التوالي.

وأوضح مئات المحتجين الذين تجمعوا في حي "طريق بغداد" بمركز مدينة كركوك شمالي العراق، مطالبتهم بفرز أوراق الاقتراع يدوياً، موضحين وجود تزوير في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال رئيس الجبهة التركمانية العراقية، أرشد الصالحي، إن التركمان يواصلون احتجاجاتهم في الأسبوع الثالث على التوالي، بسبب عدم إبداء الحكومة أي رد فعل، رغم وجود حالات تزوير في نتائج الانتخابات.

وأعرب الصالحي، عن قلقهم من أن تكون كركوك محل مساومة سياسية في حال تكون تحالف كردي-شيعي خلال مرحلة تشكيل الحكومة، مرجعاً السبب إلى ذلك في مواصلتهم الاحتجاج الذي يحظى بدعم العرب، وجزء من الأكراد في المدينة.

ويحتج التركمان والعرب بمحافظة كركوك، على نتائج الاقتراع، مؤكدين حصول تلاعب في النتائج بمحافظات أربيل وكركوك وبقية المناطق المتنازع عليها، كما يطالبون بإعادة فرز الأصوات يدوياً.