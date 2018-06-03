مسؤول إسرائيلي ينفي التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن جنوب سوريا

نفى مسؤول إسرائيلي توصل بلاده إلى تفاهمات مع روسيا بشأن الوجود الإيراني في سوريا، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء السبت.

ويتناقض ذلك مع تصريح السفير الروسي في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبيزيا، أول أمس الجمعة، بأن موسكو وتل أبيب توصلتا إلى اتفاق حول الحدود السورية الجنوبية مع إسرائيل، بموافقة كل الأطراف المعنية.

وجاء هذا التصريح تعليقا على تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن البلدين اتفقا على السماح لجيش النظام السوري باستعادة السيطرة على الحدود السورية الجنوبية، وعدم انتشار أية قوات من إيران ولا من جماعة "حزب الله" اللبنانية (حليفتي النظام السوري) أو أية عناصر أجنبية على الحدود.

لكن مسؤولا إسرائيليا، لم تكشف "يديعوت أحرونوت" هويته، نفى التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد خلال محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو الأسبوع الماضي، ومع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ضرورة انسحاب القوات الإيرانية من كافة أنحاء سوريا.

وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن نتنياهو أكد أن إسرائيل ستحتفظ لنفسها بحق العمل بشكل حر ضد محاولات إيران ترسيخ وجودها في الأراضي السورية.

وجاءت الأنباء عن التوصل إلى اتفاق بين موسكو وتل أبيب في أعقاب تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران في سوريا، وتلتزم الحكومة الإسرائيلية الصمت حيال هذه الأنباء.