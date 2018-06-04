الرقة.. انفجار عنيف أمام موقع تابع لميليشيا ب ي د/ بي كا كا الإرهابي

هز انفجار عنيف اللواء 93، في بلدة عين عيسى، في محافظة الرقة شمال شرقي سوريا، في وقت متأخر من ليلة الأحد/الاثنين.

ووردت أنباء عن مقتل 4 عناصر على الأقل من تنظيم ب ي د/ بي كا كا الإرهابي، وجرح آخرين في الانفجار.

وقال مصدر محلي للأناضول، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن دوي انفجار هائل يعتقد أنه ناجم عن سيارة مفخخة، هز اللواء، الذي يبعد أقل من كيلو متر واحد عن القاعدة العسكرية الأمريكية في البلدة، ما أدى إلى مقتل 4 من مقاتلي التنظيم على الأقل وجرح آخرين.

وأشار المصدر إلى أن الانفجار تسبب في استنفار كبير في صفوف "ب ي د" والقوات الأمريكية التي قامت بإطلاق قنابل ضوئية في الجو كما حلقت طائرات استطلاع إثر الحادث.

ولفت المصدر إلى أن حجم الانفجار الهائل أصاب أهالي مدينة عين عيسى والمناطق المحيطة بها، بحالة من الذعر.

ويتكون اللواء 93، من 5 معسكرات تدريب لمئات العناصر من تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي، إلى جانب مستودعات للسلاح والذخيرة.