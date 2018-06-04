ب ي د الإرهابي يختطف قيادياً كردياً عضواً في ائتلاف المعارضة السورية

أعلن الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة، اليوم الاثنين، عن إقدام تنظيم "ب ي د" الإرهابي على اختطاف القيادي الكردي وعضو الائتلاف، عبد الحميد تمو مساء الأحد في منطقة الدرباسية بالحسكة.

وأوضح الائتلاف السوري، في بيان أصدره حول هذا الموضوع، أن تمو هو عضو في الائتلاف الوطني، وعضو في المجلس الوطني الكردي، كما يشغل منصب مسؤول العلاقات الخارجية في تيار المستقبل الكردي الذي أسسه السياسي الكردي مشعل تمو، شقيق عبد الحميد.

وطالب الائتلاف بإطلاق سراح عبد الحميد تمو، وجميع النشطاء المختطفين والمعتقلين في سجون ب ي د "بشكل فوري ودون أي شروط، ويحذر من استمرار القمع والانتهاكات بحق المدنيين والنشطاء من أبناء الشعب السوري".

وقال البيان: "هذه الجريمة المدانة والمرفوضة هي نسخة متكررة عن جرائم نظام الأسد التي تنفذ بهدف ترويع السوريين وكسر إرادتهم والتنكيل بهم".

وتابع: "أمام استمرار هذه الممارسات والانتهاكات والجرائم؛ فإن الائتلاف يجدد تأكيده على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة أشكال الدعم الذي تتلقاه هذه الميليشيات".