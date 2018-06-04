ملك الأردن يطالب الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة

طلب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، من رئيس الحكومة المستقيلة، هاني الملقي، تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

جاء ذلك في رسالة وجهها العاهل الأردني إلى رئيس الحكومة، ردا على رسالة الاستقالة، بحسب بيان للديوان الملكي.

ووجه الملك عبد الله حديثه إلى الملقي بقوله في الرسالة: "إنني إذ أقبل استقالتك وحكومتك لأؤكد استمرارية هذه الحكومة في تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة".

وقال مصدر رفيع المستوى في رئاسة الوزراء الأردنية، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، في وقت سابق اليوم، إن العاهل الأردني كلف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.

ولم يصدر أي مرسوم ملكي، حتى الساعة 16:42 "ت.غ"، بتكليف الرزاز أو أية شخصية أخرى بتشكيل حكومة جديدة.

وجاءت استقالة الملقي على خلفية احتجاجات شعبية واسعة عمت المملكة؛ رفضا لإقرار حكومته قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي أثار جدلاً واسعاً بين الأردنيين.