السعودية تفتح أجواءها للمعتمرين القطريين

رحبت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الثلاثاء، بالمواطنين القطريين القادمين لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة قولها "نرحب بقدوم الأشقاء القطريين لأداء مناسك العمرة بعد استكمال تسجيل بياناتهم النظامية بموقع الوزارة الإلكتروني"

وأكدت الوزارة أنه "يجب أن يكون قدوم المعتمرين القطريين جواً عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وعن طريق شركات الطيران عدا الخطوط الجوية القطرية، وذلك خلال شهر رمضان."

يأتي هذا التطور بالتزامن مع مرور عام على اندلاع أزمة خليجية قطعت خلالها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران 2017.

وقد فرضت تلك الدول على قطر "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وتتبادل السعودية وقطر، العضوتان مجلس التعاون الخليجي، الاتهامات باستخدام الحج والعمرة أداة في خلافاتهما السياسية.