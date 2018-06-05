قطر: قرار شرائنا أي منظومة عسكرية هو قرار سيادي

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إن شراء الدوحة لأي منظومة عسكرية هو "قرار سيادي".

جاء ذلك تعليقًا على تقارير تحدثت عن تهديدات سعودية بعمل عسكري ضد قطر في حال حصولها على منظومة الدفاع الجوي إس-400 من روسيا.

ولفت آل ثاني في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، بنسختها الإنكليزية، بُثت مقتطفات منها اليوم، أن تلك التهديدات "تنتهك القانون الدولي، وجميع الأعراف الدولية".

وأضاف: "من المؤسف أن يروا في الخطوة زعزعة للاستقرار، لأن قطر لا تشكل أي تهديد ضد السعودية".

والجمعة الماضي، قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أعرب في رسالة موجهة إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن "قلقه العميق" إزاء المحادثات بين موسكو والدوحة حول شراء الأخيرة منظومة الأسلحة المتطورة المضادة للطائرات.

ولفت آل ثاني أن الدوحة تطلب في الوقت الحالي تأكيدًا رسميًا من الجانب الفرنسي حول التهديد السعودي المزعوم.

وبعد صدور تسريبات "لوموند"، قالت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية إن الرياض بعثت برسائل مشابهة إلى واشنطن ولندن، في الإطار ذاته.