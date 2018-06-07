رئيس الوزراء الأردني المكلف يعلن أنه سيتم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل

أعلن رئيس الوزراء الأردني المكلف، عمر الرزاز، الخميس، أنه تم التوصل إلى توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، والذي أثار حركة احتجاج واسعة في المملكة منذ أسبوع.

وقال الرزاز في تصريحات للصحافيين، رداً على سؤال إن كانت الحكومة تنوي سحب القانون بعد أداء اليمين الدستورية والمتوقع الأسبوع المقبل، قال الرزاز "بالتأكيد سيكون ذلك".

وأوضح انه "بعد التشاور مع مجلس النواب ومجلس الأعيان (...) هناك توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لأسباب عديدة".

وأضاف "أولها انه سيحتاج ويتطلب نقاشا وحوارا عميقا يأخذ مجراه حتى نصل للقانون لأنه يؤثر على الجميع".

وتابع الرزاز "ثانيا القانون لا يجب ان يدرس بمفرده وإنما الأثر الضريبي الكلي على المواطن، سنأخذ الأثر الضريبي الكامل بعين الاعتبار عند دراسته".

وتشهد المملكة منذ أسبوع احتجاجات شعبية متواصلة اندلعت بشكل رئيسي ضد هذا المشروع الذي سيزيد الاقتطاعات من الدخل في حال إقراره.