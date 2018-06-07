غارات لسلاح الجو العراقي ضد مواقع لداعش في الأراضي السورية

شنت طائرات مقاتلة عراقية غارة داخل الأراضي السورية وقالت إنها دمرت موقعاً لتنظيم "داعش" الإرهابي، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم الخميس.

وقال مركز الإعلام الأمني (يتبع وزارة الدفاع العراقية)، في بيان له، إنه "تنفيذا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، قصفت طائرات إف-16 العراقية اليوم مقرا للقيادة والسيطرة لتنظيم داعش في منطقة هجين داخل الأراضي السورية".

ويأتي القصف بعد أقل من أسبوع على قصف مقاتلات عراقية أهدافا للتنظيم الإرهابي في المنطقة ذاتها.

ولم تكشف القيادة في بيانها عن عدد القتلى أو الإضرار التي نجمت جراء القصف الجوي على موقع داعش.

وقد تكرر قيام طائرات حربية عراقية خلال الأشهر الماضية بضربات جوية على أهداف لتنظيم داعش في سوريا.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد قال، في 10 نيسان/أبريل الماضي إن العراق سيتخذ "كل الإجراءات الضرورية" لمنع مسلحي "داعش" في سوريا من شن أي هجمات عبر الحدود.

وتشكل الحدود العراقية - السورية هاجسًا أمنيا لبغداد منذ سنوات، حيث كانت منفذا لتدفق مقاتلي تنظيم "القاعدة" الإرهابي في السابق، ولاحقا مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.