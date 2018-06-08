العراق.. 3 كتل برلمانية تؤسس الكتلة الأكبر تمهيداً لتكليفها بتشكيل الحكومة

أعلن اليوم الجمعة، في العاصمة العراقية بغداد، اتفاق تحالف "سائرون" المدعوم من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، وتيار عمار الحكيم، على تشكيل "الكتلة الأكبر" بالبرلمان.

والكتلة الأكبر هي الكتلة التي تتمتع بأغلبية عدد مقاعد البرلمان العراقي، وتكلف من قبل رئيس الجمهورية، بتشكيل الحكومة المقبلة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية.

ويمتلك تحالف سائرون 54 مقعداً في البرلمان العراقي الجديد من أصل 329 مقعداً، فيما يملك ائتلاف الوطنية 22 مقعداً، وتيار الحكمة الوطني 19 مقعداً.

وتضمنت وثيقة الاتفاق السياسي لتحالف الأغلبية السياسية التي وزعت على الصحفيين، 12 فقرة تمحورت على آليات إدارة الدولة.

ووفقا للوثيقة، تم الاتفاق على الالتزام بوحدة العراق، وأن تتولى كتلة الأغلبية الوطنية مهام إصلاحات اقتصادية ومعالجة الدولة الريعية وتنشيط القطاع الخاص وتنمية الاستثمار.

وشدد المتفقون، وفق الوثيقة، على عدم تسييس المفاصل الحكومية والإدارية والمؤسسة العسكرية، وحصر السلاح بيد الدولة ومنع عسكرة المجتمع، وإعادة النازحين الى مناطقهم.

وتم الاتفاق على ضمان استقلال القضاء وإصلاح النظام القضائي، وبناء علاقات إقليمية ودولية متوازنة على أساس المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وبدأ مجلس القضاء الأعلى في العراق (أعلى سلطة قضائية) امس، بتنفيذ الإجراءات التي تقضي بإعادة الفرز والعد اليدوي لنتائج الانتخابات وفقا لقانون الانتخابات المعدل الجديد.

وأجرى البرلمان العراقي، الأربعاء، تعديلا ثالثا على قانون الانتخابات، تم بموجبه إلغاء العد والفرز الإلكتروني لنتائج الانتخابات، واعتمدت عملية العد والفرز اليدوي.