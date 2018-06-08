تنظيم داعش يكبد النظام السوري 184 قتيلاً منذ 22 مايو

شن تنظيم داعش الإرهابي هجمات مفاجئة على قوات تابعة لجيش النظام السوري في جنوب سوريا أسفرت عن مقتل22 مقاتلا مواليا لنظام دمشق؛ بحسب ما اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد، أن الهجمات كانت في محافظة السويداء الجنوبية، وأن 12 عنصرا من داعش قد قتلوا في الهجمات أيضاً.



وهذه هي الهجمات هي الأولى من نوعها في المنطقة، ذات الأغلبية الدرزية إذ لم يرصد أي تواجد لمسلحي التنظيم المتطرف منذ أكثر من عام.

وأوضح المرصد أن بين القتلى 9 مسلحين تابعين لميلشيات شيعية موالية لإيران بالإضافة لمقاتلين لم يتم التعرف على هويتهما.

وبذلك، يرتفع إلى 184 عدد قتلى القوات الموالية للنظام منذ 22 أيار/مايو الفائت.

وضاعف تنظيم داعش من هجماته ضد الميليشيا الموالية لجيش النظام السوري منذ مغادرة مقاتليه جنوب دمشق بموجب اتفاق إجلاء مع النظام السوري.

هذا وقد قُتل مطلع الأسبوع الجاري 45 مسلحاً موالياً للنظام جراء هجمات شنها داعش على قرى في الضفة الغربية لنهر الفرات في شرق سوريا.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي إقامة "دولة الخلافة" في سوريا والعراق في العام 2014 بعد ان سيطر على مساحات شاسعة في هذين البلدين، وبعد خسارته الجزء الأكبر من مناطق سيطرته في سوريا، لم يعد التنظيم يتواجد إلا في جيوب محدودة موزعة بين البادية السورية ومحافظة دير الزور وجنوب البلاد. ولا تشكل هذه المناطق أكثر من 3 بالمئة من مساحة سوريا.