مقتل ٣ فلسطينيين وإصابة ٥٢٥ آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل ٣ فلسطينيين، وإصابة 525 آخرين، برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل خلال مشاركتهم بمسيرات "العودة" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة، في بيان له، إن عماد نبيل أبو درابي (26عاما) قتل شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بعد تعرضه لطلق ناري من الجيش الإسرائيلي، فيما قتل زياد جادالله البريم (25 عاما) شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع، بالإضافة إلى ضحية ثالثة لم يتسنى التعرق عليه حتى الآن.

وأوضح القدرة أن عدد الجرحى وصل إلى 525 شخصا، بعد إصابتهم بالرصاص والاختناق بفعل الغاز المُدمع.

ومنذ ظهر اليوم، توافد الآلاف من الفلسطينيين، نحو مخيمات "العودة"، للمشاركة، بالجمعة الحادية عشر من مسيرات العودة وكسر الحصار تحت اسم "مليونية القدس"، وذلك إحياء للذكرى الـ(51) للنكسة (حرب حزيران 1967).