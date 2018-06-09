الطائرات الإسرائيلية تقصف أهدافا شمال قطاع غزة

قصفت طائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار، السبت، الحدود الشرقية لبلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن الطائرة استهدفت بقصفها مجموعة من الشباب، لكن لم يصب أي منهم.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان صحفي: "أطلقت طائرة استطلاع نيران تحذيرية تجاه خلية كانت تقوم بإعداد بالونات متفجرة".

وأضاف: "ننظر بخطورة إلى استخدام البالونات والطائرات الورقية الحارقة وسنعمل على منع استخدامها".

ويطلق المتظاهرون الفلسطينيون المشاركون في "مسيرات العودة"، طائرات ورقية تحمل مواد حارقة، تسببت بإشعال آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية داخل إسرائيل في محيط قطاع غزة.

ومنذ 30 مارس/ آذار الماضي، يتجمهر آلاف الفلسطينيين، قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، ضمن المشاركة في مسيرات "العودة" للمطالبة بعودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها قسراً عام 1948.

وارتكب الجيش الإسرائيلي مجازر دامية بحق هؤلاء المتظاهرين السلميين؛ ما أسفر حتى الآن عن مقتل 127 منهم، بينهم 13 طفلاً، وإصابة أكثر من 14 ألفا آخرين بإصابات مختلفة، حسب أرقام وزارة الصحة في غزة.