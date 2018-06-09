أعلنت السلطات السعودية انتحار آسيوي مساء الجمعة في الحرم المكي .

وقالت إمارة مكة على حسابها بموقع "تويتر" إن "الجهات الأمنية" تباشر حالة انتحار لمجهول من جنسية آسيوية قفز من الدور العلوي لصحن المطاف، وذلك بعد الانتهاء من صلاة العشاء.

وبينت أنه ألقى بنفسه من سطح المسجد، وسقط في صحن المطاف دون أن يصاب أحد بضرر.

شاهد.. انتحار آسيوي في الحرم المكي بالقفز من الدور العلوي

https://t.co/hEWdyrkVCS pic.twitter.com/bwBB3SKkI9

— DAILY SABAH العربية (@DSarabic) June 9, 2018

وقالت إنه "تم على الفور تطويق الموقع ومباشرة الحالة من قبل الهلال الأحمر لمحاولة إسعاف الشخص ونقله إلى الطوارئ إلا أنه توفي هناك". ولا يعرف على وجه الدقة سبب الانتحار.