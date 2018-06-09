مقتل ٣ مدنيين في جازان السعودية جراء سقوط قذيفة حوثية

أعلن التحالف العربي في اليمن، السبت، ارتفاع عدد قتلى مقذوفات حوثية على منطقة جازان، جنوبي السعودية، من مدنيين اثنين إلى ثلاثة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن "استهداف ميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران لمدنيين بمقذوف نتج عنه استشهاد ثلاثة مدنيين في منطقة جازان".

وأضاف أن "المقذوف أُطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين".

وأكد أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستضرب بيدٍ من حديد كل من يهدد سلامة مواطنيها، والمقيمين، ومقدرات المملكة".

وفي وقت سابق اليوم، نقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية عن التحالف مقتل مدنيين اثنين، في قصف للحوثيين على جازان.

وأمس الجمعة، أعلن التحالف رصد صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "الحوثي" من الأراضي اليمنية باتجاه منطقة "نجران"، جنوبي السعودية.

وأوضح التحالف أن الصاروخ الأول فشل وسقط داخل الأراضي اليمنية، بينما سقط الآخر في منطقة صحراوية، دون مزيد من التفاصيل.

وسبق أن اعترض التحالف 6 صواريخ باليستية، خلال شهر رمضان الجاري (بدأ في 17 مايو/أيار الماضي).

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي "الحوثي"، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.