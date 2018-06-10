الجزائر.. إلزام 50 ألف تاجر بالعمل خلال العيد لتلافي نقص الغذاء

أعلنت السلطات الجزائرية، الأحد، إلزام نحو 50 ألف تاجر بفتح محالهم خلال عيد الفطر لتلافي أزمة نقص في المواد الغذائية تكررت في مثل تلك الفترة خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة التجارة الجزائرية اطلعت الأناضول على نسخة منه، أوضح أن هؤلاء التجار ينشطون في قطاعات مختلفة أبرزها المخابز وبيع المواد الغذائية والخضروات والفواكه.

ولفتت الوزارة إلى أنها كلفت ألفين و277 مراقبا لمتابعة تنفيذ قرار إلزام التجار بفتح محالهم خلال العيد بمختلف أنحاء البلاد.

وحسب نقابات التجار، فإن أزمة نقص المواد الغذائية التي تكررت خلال فترة الأعياد في السنوات الماضية تعود لكون أغلب عمال المحال التجارية، ينحدرون من محافظات بعيدة، وتفضيلهم العودة إلى أهلهم لقضاء عطلة العيد.

وبينت وزارة التجارة الجزائرية أنه تم رفع عدد التجار الملزمين بالعمل في عيد الفطر هذا العام مقارنة بالعام الماضي بنسبة 35 %، أي مقابل أكثر من 35 ألف تاجر في 2017.