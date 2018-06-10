الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا فوق جازان

اعترض الدفاع الجوي السعودي، مساء اليوم الأحد، صاروخا باليستيا فوق سماء مدينة جازان، جنوبي المملكة، غداة مقتل 3 مدنيين في المدينة نفسها بمقذوف حوثي.

ويعد هذا هو تاسع صاروخ يطلقه مسلحو الحوثي خلال شهر رمضان (بدأ في 17 مايو/أيار الماضي)، والسابع الذي يتم اعتراضه، فيما فشل إطلاق صاروخ وسقط في اليمن، وسقط آخر في منطقة صحراوية بالمملكة.

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية إن " قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا باليستيا في سماء جازان"، من دون حديث عن خسائر أو ضحايا.

من جهتها قالت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الحوثيين، إن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت "صاروخا باليستيا من نوع بدر 1 على المدينة الصناعية بجازان".

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي "الحوثي"، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.