رئيس الإمارات الشيخ خليفة يظهر مجدداً في فرنسا

نشرت وسائل إعلام رسمية إماراتية صوراً جديدة لرئيس البلاد، الشيخ خليفة من زايد آل نهيان، في منزله بفرنسا.

وعرضت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) صوراً للشيخ خليفة خلال استقباله من جانب أعضاء بالأسرة الحاكمة في مدينة ايفيان الفرنسية.

ووصفت "وام" الزيارة يوم السبت بالقول: "رئيس الدولة يتقبل التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك."

وولد الشيخ خليفة عام 1948 وأصبح رئيسا للبلاد في عام 2004 خلفاً لوالده الشيخ زايد الذي توفي في العام ذاته، وهو أيضا حاكم أبوظبي، العاصمة الغنية بالنفط.

وأصيب الشيخ خليفة بسكتة دماغية في 24 يناير/ كانون ثان 2014، وخضع لجراحة عاجلة، ونادرا ما يشاهد علنا منذ ذلك الحين.

في العام الماضي، ظهر الشيخ خليفة مرة أخرى في تسجيل مصور نشرته وسائل إعلام رسمية خلال شهر رمضان.