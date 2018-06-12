الصدر يتحالف مع ائتلاف "الفتح" لتشكيل "الكتلة الأكبر" في البرلمان العراقي

أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل تحالف جديد بين ائتلاف "سائرون"، الذي يدعمه، وائتلاف "الفتح" الذي يقوده هادي العامري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الصدر مع هادي العامري، في محافظة النجف (جنوب)، عقب اجتماع ثنائي، مساء اليوم.

وأضاف الصدر، "تحالفنا مع الفتح، ضمن الفضاء الوطني لتشكيل الكتلة الأكبر، مع المحافظة على التحالف الثلاثي".

وأعلن الصدر الأسبوع الماضي تحالفاً يضم "سائرون" وتيار "الحكمة" الوطني بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي.

من جانبه، قال هادي العامري، خلال المؤتمر: "لا توجد مشكلة لدينا في إعادة العد والفرز اليدوي، على أن تكون بنسبة 5 أو 10 بالمئة.

ووفق النتائج المعلنة في مايو/أيار الماضي، حل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعدا.