قوات إيطالية تصل سوريا للمشاركة في معارك دير الزور ضد داعش

قالت مصادر متعددة إن قوات إيطالية وصلت في الأيام الماضية إلى شرقي سوريا للمشاركة في العمليات المتواصلة ضد تنظيم داعش في محافظة دير الزور السورية.

وأوضحت مصادر لوكالة الأناضول التركية ومصادر سورية أخرى ان قوات إيطالية "محدودة" وصلت قبل أيام إلى منطقة "حقل التنك" النفطي في الريف الشرقي لدير الزور، قادمين من منطقة الحسكة.

ولفتت المصادر إلى أن قرابة 50 جندياً كانوا يستقلون عربات "همر" أمريكية مصفحة وترفع العلم الإيطالي وصلوا شرقي سوريا قبل أن يستقروا في قاعدة عسكرية تتمركز فيها قوات أمريكية وفرنسية بالمنطقة.

ويتوقع ان تنضم هذه القوات إلى نظيراتها الأمريكية والفرنسية التي تدعم ما يعرف باسم قوات سوريا الديمقراطية التي تشتبك مع تنظيم داعش الإرهابي في مناطق دير الزور والبادية السورية.

وتضم هذه القوات خبراء في المدفعية والقنص إلى جانب وحدات التدريب.